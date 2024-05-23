FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı, Karahan, Toptaş mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ağılbaşı Mahallesi'ne,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Burçköy, Damlı, Gökçe, Koldere mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca, Darıca, Develi, Yalınkaya, Sarıhacı, Bayramuşağı, Tataruşağı, Durulova, Kahyalı, Ortaköy, Yaylımlı, Kepez, Doğu, Demirciler, Gürkaynak, Dümüklü, Doğanlar, Kültür, Taşevler, Bekiruşağı, Çevirme, Harunuşağı, Hançerli, Çakıllıpınar mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Kadılı, Söğüt, Elmalı, Beğre, Küçüklü, Kapıdere, Gövdeli, Günedoğru, Karşıyaka, Örencik, Bıçakçı mahallelerine,

Bugün 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay, Behramlı, Ulutaş, Yeşilköy, Gevheruşağı, İsak, Çolak, Gümüşsu, Gökçe, Damlı, Koldere, Burçköy mahallelerine, Mezraa, Akkent, Yalınca, Poyraz mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Alvar, Ortapınar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi, Hanımınçiftliği mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Hacılar Şeyhli, Hacılar Sıragöz, Zaviye mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu, Bahçelievler, Kömüşhan, Hamidiye, Bereketli, Sürür mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Tepebaşı, Dedeköz, Düztarla mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bahçelievler, Dolamantepe, Toptaş, Yarımcahan, Çolakoğlu, Kadıçayırı mahallerine elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.”