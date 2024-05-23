Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarının ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanların dikkatine! Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede yağışlı bir dönem başlıyor. Bu durum, açık hava aktivitelerini etkileyebilir.

Malatya'da hava durumu tahminlerine göre, yağışlı bir hafta bekleniyor. İşte önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU

Perşembe, 23 Mayıs: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Malatya’da bugün yağmur etkisi görülebilir.

Cuma, 24 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Cuma günü havada yağmur bekleniyor. Bazı noktalarda gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Cumartesi, 25 Mayıs: En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık 23°C olacak. Hafta sonu sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık da o gün düşecek.

Pazar, 26 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 25°C olacak. Havanın bulutlu ve serin geçebileceği öngörülüyor.

Pazartesi, 27 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Hafta, az bulutlu bir günle başlayacak ve sıcak bir gün geçmesi bekleniyor.

Salı, 28 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Hava sıcak olacak. Yağmur beklenmiyor.

Çarşamba, 29 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Parçalı bulutlu ve sıcak bir gün olacak.