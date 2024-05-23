Haluk Levent Malatya’nın fahri hemşehriliğini hak etmiyor mu?

Malatyalı olan hiç kimsenin sahip çıkmadığı bu şehre çelik konstrüksiyonlu 2+1 büyüklüğünde toplam 208 konut yapımı için ön ayak olan Sanatçı Haluk Levent’in Malatya’da en son Melissa Vargas ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a verilen fahri hemşehriliği hak edip etmediği, bu konuda bir girişimin olup olmayacağı merak konusu oldu. Üstelik Levent’in yaptırdığı bu evler hak sahiplerine ücretsiz verilecekken…

Türk Rock müziği sanatçısı, hayırsever ve Ahbap Derneğinin kurucusu Haluk Levent, tüm deprem bölgelerinde gösterdiği yardımseverlikle depremzedelerin kalbine adeta taht kurdu. Levent, Adanalı olmasına rağmen Malatyalı sanatçıların bile sahip çıkmadığı Malatya’ya da çelik konstrüksiyondan oluşan 2+1 büyüklüğünde toplam 208 konut yapımına ön ayak oldu. Haluk Levent, Malatyalı depremzedelerin gönlünde büyük bir yer edinirken, konutların yapım aşamasının hemen hemen bitmek üzere olduğu ifade ediliyor.

Malatya Battalgazi ilçesi Bulgurlu mevkiinde yapılan 208 konutun çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğu belirtiliyor.

MALATYA’NIN SEVDİĞİ 2 İSME FAHRİ HEMŞEHRİLİK VERİLDİ

Peki, Sanatçı Haluk Levent, fahri hemşehriliğimizi hak edip etmiyor mu? Bilindiği üzere en son Melissa Vargas’a Malatya’ya olan sevgisinde ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a 6 Şubat depremlerinden sonraki süreçte Malatya’ya her açıdan verdiği büyük desteklerden dolayı fahri hemşehrilik verildi.

KİMSENİN SAHİP ÇIKMADIĞI MALATYA’YA 208 ÜCRETSİZ KONUT YAPTI

Depremlerden sonra tam anlamıyla sahipsiz kalan ve son zamanlarda bazı yaşanan gelişmeleri saymazsak çok sahipsiz bir süreç yaşayan Malatya’da çelik konstrüksiyonlu 2+1 büyüklüğünde toplam 208 konut yaptıran Haluk Levent’in bu beratı hak ettiği ifade ediliyor. Üstelik bu konutlar hak sahiplerine ücretsiz verilecek.

FAHRİ HEMŞEHRİLİK NEDİR?

Fahri hemşehrilik genellikle bir kişinin, bir şehrin veya bölgenin onur üyesi olarak kabul edilmesini ifade eder. Bu unvan, kişinin o şehir veya bölgeyle olan bağlarını ve katkılarını tanımak için verilir.

FAHRİ HEMŞEHRİLİK NEDEN VERİLİR?

Fahri hemşehrilik, bir kişinin belirli bir şehir veya bölgeyle bağlarını ve katkılarını tanımak için verilir. Bu unvan, kişinin o şehir veya bölgedeki önemli hizmetleri, başarıları veya topluma yaptığı değerli katkılar nedeniyle verilir. Fahri hemşehri unvanı, kişinin o toplulukta saygın bir konumda olduğunu ve topluluğa sağladığı değerleri onurlandırmak için verilir. Bu unvan genellikle bir onur ve saygı ifadesidir ve kişinin toplumla olan ilişkisini güçlendirir. Ayrıca, fahri hemşehri unvanı, kişinin o şehir veya bölgedeki bağlarını güçlendirir ve toplumla daha derin bir bağ kurmasına yardımcı olabilir.