Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Kırım Mahallesi'nde bulunan bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın kazan dairesinde patlama yaşandığı bildirildi.

Patlama sonucu yaralanan işçilere yardım etmek için bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı