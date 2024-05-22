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Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralandı

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Kırım Mahallesi'nde bulunan bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralandı mask
Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralandı
Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Kırım Mahallesi'nde bulunan bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralandı

Olay, saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın kazan dairesinde patlama yaşandığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralandı

Patlama sonucu yaralanan işçilere yardım etmek için bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 May 2024 - 23:40 - Gündem

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