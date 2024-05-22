Bingöl'de bir öğretmen öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Bingöl merkeze bağlı Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olan Nagihan Dürçek, nefes borusuna yiyecek kaçan bir öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.
Olay, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğrencisini kurtaran Dürçek'in etrafında toplanan diğer öğrenciler tarafından alkışlandığı görüldü.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Nagihan Dürçek'in bir hafta önce aldığı ilkyardım eğitimi sayesinde öğrencisinin hayatını kurtardığı belirtildi. Ayrıca, öğretmenin bu kahramanca davranışı için teşekkür edildiği ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.