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Bingöl'de bir öğretmen öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

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Bingöl merkeze bağlı Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olan Nagihan Dürçek, nefes borusuna yiyecek kaçan bir öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Bingöl'de bir öğretmen öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı mask
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Bingöl merkeze bağlı Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olan Nagihan Dürçek, nefes borusuna yiyecek kaçan bir öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Bingöl'de bir öğretmen öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Olay, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğrencisini kurtaran Dürçek'in etrafında toplanan diğer öğrenciler tarafından alkışlandığı görüldü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Nagihan Dürçek'in bir hafta önce aldığı ilkyardım eğitimi sayesinde öğrencisinin hayatını kurtardığı belirtildi. Ayrıca, öğretmenin bu kahramanca davranışı için teşekkür edildiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 May 2024 - 23:33 - Gündem

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