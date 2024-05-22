AK Parti’den Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği açıklaması

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Yönetmeliğin ne anlama geldiği herkesin odak noktası oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, merak edilen bu sorunun cevabını verdi.

Dün gece Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle 24 Mayıs 1990 tarihli Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca tüzükteki Bakanlar Kuruluna atfedilen görev ve yetkiler Cumhurbaşkanına tanımlandı, Cumhurbaşkanlığının görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

İŞTE MERAK EDİLEN O SORUNUN CEVABI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

“Şimdi değişen jeopolitiğe uygun şekilde güncellendi. Değişen koşullarda belgelerin güncellenmesi gerekiyor”

dedi.

Seferberlik tüzüğü ilgili değişikliğe ilişkin konuşan Ömer Çelik,

“Dün gece seferberlikle ilgili tüzük kaldırılıp yönetmenliğe çevrilince epey bir gündem oldu sosyal medyada. Ne oluyor diye. Esasında burada olağan bir gündem arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki seferberlik tüzüğü 1990 yılında hayata geçmişti. Bizim 2011 yılından itibaren değişen savaş teknolojileri, değişen savaş koşulları, etrafta değişen jeopolitik gelişmeler etrafında bu tip belgelerin güncellenmesi gerekiyor. Bu tabii Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda el Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nin katkısıyla gerçekleşiyor. Ama tabii burada bu seferberlik meselesinde stratejik olan esas şudur biliyorsunuz. Herhangi bir Allah göstermesin savaş durumunda bütün milli güç unsurların, bütün kurumlardaki ve sivil toplumdaki, bütün güç unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek verecek ona onun emrine verilecek şekilde koordine edilmesi esastır. Yani bir Allah göstermesin bir savaş grubu olduğunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, milletimizin egemenlik haklarını ve güvenliğini sağlayacak şekilde bütün milli güç unsurları nasıl edilecektir 90'lı yılların koşullarında hayata geçmiş olan bu belge 6-7 kere küçük değişikliklere uğradı. Daha sonra teknik sebeplerle tüzüğün düzenleyici olmaktan çıkması, yönetmenliğin düzenleyici bir belge haline gelmesiyle de esasında 2011 yılından itibaren çeşitli kurum bütün bakanlıklardan, bütün kurum ve kuruluşlardan yani milli güç unsuru diyebileceğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlama ve muhafaza etmeyle ilgili olarak değerlendirilebilecek herkesin görüşleri alındı. Bu belge daha önceden çalışılmaya başlamıştı. Araya deprem gündemi de girdi. Şimdi bütün bu şeyler milli güç unsurları bir savaş durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkeyi koruma misyonuna nasıl destek verecekler nasıl emrine girecek. Bu şekilde bütün kurumların ve görüşleri alındı. Yönetmelik olarak yayınlandı. Yani olağan bir işlemdir, olağan bir şekilde güncellenmiştir. Herhangi bir özel konuya ya da özel gündeme dönük olarak bu adım atılmamıştır”

ifadelerini kullandı.