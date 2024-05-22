Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Sulama kanalı hastalık saçıyor yetkililer suskun, vatandaşlar isyanda

Dilek Mahallesi’nin tam ortasından geçen ve Battalgazi Sulama Birliği’nin uhdesinde olduğu iddia edilen sulama kanalı hem vatandaşların hem de Mahalle Muhtarı Osman Karaavcı’nın tepkisine neden oluyor. Yarım asırdır herhangi bir tamir yüzü görmeyen kanal yıkık, dökük, çevri kirliliğine neden olurken, çevreye yaydığı pis koku ve sivrisinekle de adeta bir sağlık problemi oluşturuyor. Detaylar haberimizde..

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20259902/sulama-kanali-hastalik-saciyor-yetkililer-suskun-vatandaslar-isyanda



Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor

Asrın felaketi olarak tabir edilen 6 Şubat tarihli depremlerin Malatya’da açtığı derin yara hala kapanabilmiş değil.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/foto/20260185/bu-fotograflari-goren-malatyalilar-huzunleniyor



Malatya Korepck Geçici Konaklama Merkezi sakinleri dertli Ne yardım geliyor ne de hizmet

Malatya Korepck Geçici Konaklama Merkezi’nde kalan depremzede vatandaşlar, konteyner kente yardım gelmediğini ve gelen yardımlardan ise hiçbir şekilde yararlanamadıklarını iddia ediyorlar. Yetkililere seslenen depremzede vatandaşlar yardımların eşit ve adil bir şekilde dağıtılmasını talep ederek diğer konteyner kentlere yapılan hizmetlerinde kendi konteyner kentlerini de yapılmasını istiyorlar.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20260586/malatya-korepck-gecici-konaklama-merkezi-sakinleri-dertli-ne-yardim-geliyor-ne-de-hizmet



Riskli yapılarını güçlendirmek isteyenler dikkat! Şartlar açıklandı

Resmî Gazete’ de yayımlanan karara göre, riskli yapılarını güçlendirmek isteyenler için gerekli şartların neler olduğuna dair yönetmenlik yayınlandı. Buna göre binasını güçlendirmek isteyen vatandaşlar nasıl bir yol izleyecek? Detaylar haberimizde.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20261202/riskli-yapilarini-guclendirmek-isteyenler-dikkat-sartlar-aciklandi



Adanalı fakat kalbi “Malatya” diye attı Yaptırdığı evler önümüzdeki günlerde teslim edilecek

Asrın felaketinin ardından deprem bölgeleri için büyük bir seferberlik başlatarak yardım toplayan kurucusunun Türk Rock Şarkıcısı Haluk Levent’in olduğu Ahbap Derneği, Malatyalıları sıcak konutlarına kavuşturmaya hazırlanıyor. Malatyalı sanatçıların bile sahip çıkmadığı Malatya’ya Adanalı Haluk Levent sahip çıkarken, Levent’in şehre yaptırdığı 2+1 daireden oluşan toplam 208 çelik evin depremzede ailelere ileriki günlerde ücretsiz verileceği dile getiriliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20264055/adanali-fakat-kalbi-malatya-diye-atti-yaptirdigi-evler-onumuzdeki-gunlerde-teslim-edilecek



Deprem Araştırmacısından o soruya cevap!

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, “Büyük depremler neden kışın oluyor algısını kırma vakti geldi” açıklamasında bulundu. Malatya’nın da içinde yer aldığı 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023 depremlerinin kışa denk gelişinin olağan bir durum olmakla birlikte hava durumu ile bağdaştırılamayacağını dile getiren Öğüt, “Kışın soğuğunda yamulma deformasyonu oluşan kayaçların gerilme, yazın sıcağında gevşeme gibi durumları da söz konusu değildir!” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20264965/deprem-arastirmacisindan-o-soruya-cevap