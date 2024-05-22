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İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban puanları

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İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü'nün yıllara göre taban puanları merak ediliyor. İşte İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nün taban puanları…

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban puanları mask
İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban puanları
İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban puanları
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İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü'nün yıllara göre taban puanları merak ediliyor. İşte İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nün taban puanları…

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban puanları

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü'nün taban puanları şöyle:
2023 Taban Puanı: 472,06417
2022 Taban Puanı: 475,47623
2021 Taban Puanı: 417,55718
2020 Taban Puanı: 481.22804
2019 Taban Puanı: 458.09873
2018 Taban Puanı: 451,16

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban puanları

Yukarıdaki veriler, geçmiş yıllarda İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü'ne yerleşen öğrencilerin aldığı taban puanları gösteriyor. Bu puanlar her yıl değişebilmekte olup, öğrencilerin tercih döneminde güncel kılavuzlara ve üniversitenin resmi web sitesine başvurmaları tavsiye ediliyor.

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban puanları

DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI HANGİ ALANLARDA İŞ YAPABİLİRLER?

Diş hekimliği bölümü mezunları genellikle çeşitli alanlarda çalışabilirler. İşte bazı örnekler:

Özel klinikler ve muayenehaneler: Diş hekimleri kendi kliniklerini açabilir veya mevcut kliniklerde çalışabilirler. Bu, genel diş sağlığı hizmetlerini ve çeşitli diş tedavilerini içerebilir.

Devlet hastaneleri ve sağlık kuruluşları: Kamu sağlık kuruluşlarında diş hekimi olarak görev alabilirler. Bu, genel diş sağlığı hizmetlerini sunmanın yanı sıra toplum sağlığı projelerine katılma fırsatları da sağlayabilir.

Üniversiteler ve eğitim kurumları: Diş hekimliği fakültelerinde öğretim görevlisi olarak çalışabilirler. Bu, hem klinik uygulamalarda öğrencilere rehberlik etmeyi hem de akademik araştırma yapmayı içerebilir.

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban puanları

Endodonti ve periodontoloji uzmanlığı: Diş hekimleri, endodonti (kanal tedavisi) veya periodontoloji (diş eti hastalıkları) gibi belirli alanlarda uzmanlaşarak bu alanlarda çalışabilirler.

Oral ve maxillofacial cerrahi: Bazı diş hekimleri, oral ve maksillofasiyal cerrahi alanında uzmanlaşarak cerrahi prosedürler gerçekleştirebilirler. Bu, çene cerrahisi, implant cerrahisi ve yüz travması tedavisi gibi konuları içerebilir.

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban puanları

Pedodonti ( Çocuk Diş Hekimliği): Pedodontist olarak çalışarak çocuklara yönelik diş sağlığı hizmetleri sunabilirler.

Ortodonti: Diş hekimleri, diş ve çene düzensizliklerini düzeltmek için ortodontik tedaviler gerçekleştirebilirler.

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban puanları

Araştırma ve Geliştirme: Tıbbi cihaz firmalarında veya ilaç şirketlerinde araştırma ve geliştirme pozisyonlarında çalışabilirler.

Kamu politika ve yönetim: Sağlık politikalarını oluşturmak ve yönetmek, sağlık kuruluşlarında yöneticilik yapmak gibi kamu sektöründe görevler alabilirler.

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban puanları

Kamu sağlığı ve toplum hizmetleri: Toplum sağlığı projelerinde çalışarak diş sağlığı bilincini artırabilir ve halk sağlığını iyileştirmek için çeşitli programlara katılabilirler.

Diş hekimliği bölümü mezunları, kariyerlerini çeşitli alanlarda şekillendirebilir ve kişisel ilgi ve yeteneklerine göre farklı birçok yol izleyebilirler.

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22 May 2024 - 22:55 Malatya- Eğitim

Mahreç  Murat İpekten

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