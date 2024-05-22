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Ağrı'da DEAŞ operasyonunda 15 gözaltı

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Ağrı'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da DEAŞ operasyonunda 15 gözaltı mask
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Ağrı'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da DEAŞ operasyonunda 15 gözaltı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personelince, DEAŞ terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon doğrultusunda adreslere giden ekipler burada yaptıkları aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirdi. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Ağrı, operasyon, gözaltı, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü

22 May 2024 - 22:51 - Gündem

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