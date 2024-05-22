Ağrı'da DEAŞ operasyonunda 15 gözaltı

Ağrı'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personelince, DEAŞ terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon doğrultusunda adreslere giden ekipler burada yaptıkları aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirdi. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.