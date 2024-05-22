Göztepe, Anthony Dennis'in sözleşmesini uzattı

Göztepe, 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Anthony Dennis'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Göztepe’de iç transfer hareketliliği devam ediyor. İlk olarak İsmail Köybaşı ile 1 yıllık yeni bir sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Bulgar Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un takımın başına gelmesiyle U19’dan A takıma yükselen ve etkili bir performans ortaya koyan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Anthony Dennis ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada,
"Kulübümüz, oyuncumuz Anthony Dennis ile 2026-27 sezonun sonuna kadar 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı"
denildi.
"Elimden gelen her şeyi yapacağım"
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Anthony Dennis,
"Yaşadığımız şampiyonluğun ardından kulübüm ile yeni sözleşme imzaladığım için mutluluk duyuyorum. Bana güvenen, fırsat veren herkese teşekkürler. Bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirerek bana güvenen herkesi gururlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.