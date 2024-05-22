Adana Kozan'da kayıp şahsı arama çalışmaları devam ediyor

Adana'nın Kozan ilçesinde, Kamışoba Mahallesi'nde 25 dönümlük mısır tarlasını sularken kaybolan 29 yaşındaki Adem Süzgün için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Dün saat 16.00 sularında tarlaya giden Süzgün'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ve AKOM ekipleri, özel eğitimli köpeklerle birlikte arama çalışmalarına başladı.
Tarla sahibi Gökhan Ünaldı, Süzgün'ün tarlada su getirmek için geldiğini ve en son onu tarlada gördüğünü belirtti. Ancak Süzgün'ün geri dönmemesi üzerine ailesine haber verildi ve arama çalışmaları başlatıldı.
Evli ve iki çocuk babası olan Adem Süzgün'ü arama çalışmaları, jandarma ve AKOM ekipleri tarafından özel eğitimli köpekler eşliğinde 25 dönümlük mısır tarlası ve çevresinde sürdürülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.