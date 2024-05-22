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Mardin Artuklu ilçesinde otomobil şarampole devrildi: Sürücü yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde, akşam saatlerinde henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Sultanköy mevkiinde kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Mardin Artuklu ilçesinde otomobil şarampole devrildi: Sürücü yaralandı mask
Mardin Artuklu ilçesinde otomobil şarampole devrildi: Sürücü yaralandı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde, akşam saatlerinde henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Sultanköy mevkiinde kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Mardin Artuklu ilçesinde otomobil şarampole devrildi: Sürücü yaralandı

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mardin Artuklu ilçesinde otomobil şarampole devrildi: Sürücü yaralandı

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 May 2024 - 22:04 - Gündem

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