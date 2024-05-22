Mardin Artuklu ilçesinde otomobil şarampole devrildi: Sürücü yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde, akşam saatlerinde henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Sultanköy mevkiinde kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı