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Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında pazar günü İstanbulspor oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı mask
Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında pazar günü İstanbulspor oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel
çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Sarı-lacivertliler, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 May 2024 - 22:00 - Spor

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