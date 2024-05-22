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Elazığ'da jandarma operasyonunda 158 kök kenevir ele geçirildi

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli C.G.'nin kenevir bitkilerine bakım yaparken suçüstü yakalandı.

Elazığ'da jandarma operasyonunda 158 kök kenevir ele geçirildi mask
Elazığ'da jandarma operasyonunda 158 kök kenevir ele geçirildi
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli C.G.'nin kenevir bitkilerine bakım yaparken suçüstü yakalandı.

Elazığ'da jandarma operasyonunda 158 kök kenevir ele geçirildi

Yapılan arama çalışmalarında bölgede toplam 158 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Elazığ'da jandarma operasyonunda 158 kök kenevir ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 May 2024 - 21:56 - Asayiş

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