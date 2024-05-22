Elazığ'da jandarma operasyonunda 158 kök kenevir ele geçirildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli C.G.'nin kenevir bitkilerine bakım yaparken suçüstü yakalandı.
Yapılan arama çalışmalarında bölgede toplam 158 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.