22 May 2024 - 21:56 - Asayiş

Elazığ'da jandarma operasyonunda 158 kök kenevir ele geçirildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli C.G.'nin kenevir bitkilerine bakım yaparken suçüstü yakalandı.