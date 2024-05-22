Erzurum ve 10 ilde eş zamanlı operasyon: 37 şüpheli yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, 11 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik yapılan operasyonda 37 şüpheli yakalandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen projeli çalışmada, çok sayıda banka hesabı temin ederek 7258 sayılı kanuna muhalefet ettikleri tespit edilen şüphelilerin üzerine 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda suç eylemleri tespit edildi.

Operasyon kapsamında şüphelilere yönelik Erzurum merkezli olarak İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Tekirdağ, Isparta, Antalya, Aydın, Eskişehir, Ordu illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Toplamda 37 şüpheli gözaltına alınarak emniyete sevk edildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, başka şahıslara ait banka ve kredi kartları ile kullanıma hazır çok sayıda sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı