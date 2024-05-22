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Mardin Nusaybin'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Kışla Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Mardin Nusaybin'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı mask
Mardin Nusaybin'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Kışla Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Mardin Nusaybin'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı, öğlen saatlerinde seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışmasıyla gerçekleşti. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla birlikte polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Mardin Nusaybin'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Yaralı motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 May 2024 - 21:45 - Gündem

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