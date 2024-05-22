Kayseri'de polis, evden hırsızlık suçundan aranan şahsı yakaladı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 'evden hırsızlık' suçundan 14 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında toplam 14 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. (28) isimli şahıs yakalandı. İ.G., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye görevinde, Hunat Mahallesi'nde bulunan tarihi Hunat Camii'nin musluklarını çalarken suçüstü yakalanan D.T. (20) isimli şahıs da sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı