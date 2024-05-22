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Dicle Üniversitesi kantinine silahlı saldırı: 2 gözaltı

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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi kantinine kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde bir kişi fakülte kantininin camlarına silahla ateş etti.

Dicle Üniversitesi kantinine silahlı saldırı: 2 gözaltı mask
Dicle Üniversitesi kantinine silahlı saldırı: 2 gözaltı
Dicle Üniversitesi kantinine silahlı saldırı: 2 gözaltı
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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi kantinine kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde bir kişi fakülte kantininin camlarına silahla ateş etti.

Dicle Üniversitesi kantinine silahlı saldırı: 2 gözaltı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken kantinde maddi hasar oluştu. Polis, yaptığı çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliden 2'sini yakalayarak gözaltına aldı.

Dicle Üniversitesi kantinine silahlı saldırı: 2 gözaltı

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dicle Üniversitesi kantinine silahlı saldırı: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 May 2024 - 21:38 - Asayiş

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