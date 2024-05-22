Dicle Üniversitesi kantinine silahlı saldırı: 2 gözaltı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi kantinine kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde bir kişi fakülte kantininin camlarına silahla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken kantinde maddi hasar oluştu. Polis, yaptığı çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliden 2'sini yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.