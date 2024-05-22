Dicle Üniversitesi kantinine silahlı saldırı: 2 gözaltı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi kantinine kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde bir kişi fakülte kantininin camlarına silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken kantinde maddi hasar oluştu. Polis, yaptığı çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliden 2'sini yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı