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Gaziantep'te göçmen kaçakçılarına darbe: 10 organizatör yakalandı

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Gaziantep'te jandarma ekipleri, son 2 ay içerisinde düzenledikleri operasyonlarla göçmen kaçakçılarına ağır darbe indirdi.

Gaziantep'te göçmen kaçakçılarına darbe: 10 organizatör yakalandı mask
Gaziantep'te göçmen kaçakçılarına darbe: 10 organizatör yakalandı
Gaziantep'te göçmen kaçakçılarına darbe: 10 organizatör yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, son 2 ay içerisinde düzenledikleri operasyonlarla göçmen kaçakçılarına ağır darbe indirdi.

Gaziantep'te göçmen kaçakçılarına darbe: 10 organizatör yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı yollarla düzensiz göçmenleri taşıyan 10 organizatör yakalandı.

Gaziantep'te göçmen kaçakçılarına darbe: 10 organizatör yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen kalkan operasyonları kapsamında, düzensiz göçmenleri farklı illere götüren şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda kullanılan araçlara da el konuldu.

Gaziantep'te göçmen kaçakçılarına darbe: 10 organizatör yakalandı

Ayrıca, " Yol İzin Belgesi" olmadan şehirlerarası seyahat ettiği belirlenen 464 yabancı uyruklu şahsa toplam 2 milyon 981 bin TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te göçmen kaçakçılarına darbe: 10 organizatör yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 May 2024 - 21:35 - Gündem

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