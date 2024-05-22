Gaziantep'te göçmen kaçakçılarına darbe: 10 organizatör yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri, son 2 ay içerisinde düzenledikleri operasyonlarla göçmen kaçakçılarına ağır darbe indirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı yollarla düzensiz göçmenleri taşıyan 10 organizatör yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen kalkan operasyonları kapsamında, düzensiz göçmenleri farklı illere götüren şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda kullanılan araçlara da el konuldu.

Ayrıca, " Yol İzin Belgesi" olmadan şehirlerarası seyahat ettiği belirlenen 464 yabancı uyruklu şahsa toplam 2 milyon 981 bin TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı