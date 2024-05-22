Şanlıurfa'da 4 gündür kayıp olan genç sulama kanalında ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Şeyhçoban Mahallesi'nde 4 gündür kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Yusuf Felhan'ın cansız bedeni sulama kanalında bulundu.
Mahalle yakınlarından geçen sulama kanalında hareketsiz duran birini görenler, durumu hemen 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, sudan çıkardıkları cesedin Yusuf Felhan'a ait olduğunu tespit etti.
Cenaze, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.