Şanlıurfa'da 4 gündür kayıp olan genç sulama kanalında ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Şeyhçoban Mahallesi'nde 4 gündür kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Yusuf Felhan'ın cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Mahalle yakınlarından geçen sulama kanalında hareketsiz duran birini görenler, durumu hemen 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, sudan çıkardıkları cesedin Yusuf Felhan'a ait olduğunu tespit etti.

Cenaze, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı