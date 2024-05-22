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Elazığ'da kaybolan çocuk bulundu

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Elazığ'da kaybolan dilsiz 10 yaşındaki Sıraç Yaşar, yapılan arama çalışmaları sonucunda bulundu.

Elazığ'da kaybolan çocuk bulundu mask
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Elazığ'da kaybolan dilsiz 10 yaşındaki Sıraç Yaşar, yapılan arama çalışmaları sonucunda bulundu.

Elazığ'da kaybolan çocuk bulundu

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Belediye Çarşısı'na alışverişe çıkan Sıraç Yaşar, bir anlığına annesinin elini bırakarak kayboldu. Aile, kendi aramaları sonuçsuz kalınca durumu polise bildirdi.

Polisin yürüttüğü arama çalışmalarının ardından, Sıraç Yaşar teyzesi tarafından Vali Fahri Bey Caddesi'nde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 May 2024 - 21:15 - Asayiş

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