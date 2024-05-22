Elazığ'da kaybolan çocuk bulundu

Elazığ'da kaybolan dilsiz 10 yaşındaki Sıraç Yaşar, yapılan arama çalışmaları sonucunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Belediye Çarşısı'na alışverişe çıkan Sıraç Yaşar, bir anlığına annesinin elini bırakarak kayboldu. Aile, kendi aramaları sonuçsuz kalınca durumu polise bildirdi.

Polisin yürüttüğü arama çalışmalarının ardından, Sıraç Yaşar teyzesi tarafından Vali Fahri Bey Caddesi'nde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı