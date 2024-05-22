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Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Sivas'ın Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı mask
Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Sivas'ın Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza 4 Eylül Sanayi Sitesi Hafik Caddesi üzerinde gerçekleşti. T.D. yönetimindeki 58 TD 685 plakalı otomobil ile F.D. yönetimindeki 58 AEJ 504 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucunda 3 çocuk babası olan motosiklet sürücüsü F.D. ağır yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. F.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin sokaktan çıkarken ters yönden gelen motosiklet ile çarpıştığı görüldü.

Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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22 May 2024 - 21:10 - Gündem

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