Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Sivas'ın Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza 4 Eylül Sanayi Sitesi Hafik Caddesi üzerinde gerçekleşti. T.D. yönetimindeki 58 TD 685 plakalı otomobil ile F.D. yönetimindeki 58 AEJ 504 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucunda 3 çocuk babası olan motosiklet sürücüsü F.D. ağır yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. F.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin sokaktan çıkarken ters yönden gelen motosiklet ile çarpıştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı