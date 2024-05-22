Adıyaman'da Türk Mutfağı Haftası coşkusu: Yöresel lezzetler tanıtıldı

Adıyaman’da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, kentin coğrafi işaretli yöresel yemekleri ve yiyecekleri büyük bir coşkuyla tanıtıldı. Adıyaman Üniversitesi'nin kampus alanında düzenlenen etkinlikte, Adıyaman çiğköftesi, Adıyaman kebabı, tavuklu pilav, cevizli irmik helvası, badem şekeri ve çikolatası gibi yöresel lezzetler ikram edildi.

Etkinliğe Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Büyük ilgi gören etkinlikte, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, yaptığı konuşmada,

"Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türk Mutfağı Haftasını coşkuyla kutluyoruz. Bugün burada, binlerce yıllık kadim tariflerin eşsiz lezzetleri vesilesiyle bir arada bulunmaktayız. Yemek, köklü bir tarihin ve kültürün yansımasıdır. Adıyaman’ımız birçok kültüre ev sahipliği yapmış, zengin bir mutfağa sahip kadim bir şehirdir. Özellikle kavurmalı hıtabımız, topak helvamız, peynirli hıtabımız, meyir çorbamız ve topak helvası gibi lezzetlerimizle Türk mutfağına katkı sunmaktayız. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitemiz bünyesinde Gastronomi Bölümü kurulmasına izin verilmiştir,"

dedi.

Adıyaman Valisi Osman Varol ise konuşmasında,

"Adıyaman, iklimi ve tarım ürünleri açısından ideal bir memleket olduğundan, mutfak kültürü oldukça kuvvetlidir,"

diye belirtti.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı ve etkinliğe destek veren kişilere teşekkür belgesi takdim edildi. İl protokolü ve katılımcılar, etkinlik alanını gezerek Adıyaman’ın eşsiz yöresel lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı