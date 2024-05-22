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Detaylar belli oldu: Başıboş köpekler konusu Meclise sunulacak

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AK Parti’nin başıboş köpek düzenlemelerine yönelik çalışmalarına ilişkin detaylar belli oldu. Buna göre, başıboş köpeklerin önce toplanması, kısırlaştırılması, bakımlarının yapılmasından sonra ise sahiplendirme konusunda teşvik sağlanacak.

Detaylar belli oldu Başıboş köpekler konusu Meclise sunulacak mask
Detaylar belli oldu Başıboş köpekler konusu Meclise sunulacak
Detaylar belli oldu Başıboş köpekler konusu Meclise sunulacak
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AK Parti’nin başıboş köpek düzenlemelerine yönelik çalışmalarına ilişkin detaylar belli oldu. Buna göre, başıboş köpeklerin önce toplanması, kısırlaştırılması, bakımlarının yapılmasından sonra ise sahiplendirme konusunda teşvik sağlanacak.

Detaylar belli oldu: Başıboş köpekler konusu Meclise sunulacak

AK Parti başıboş köpek düzenlenmelerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, 4 bakanlığın konuya ilişkin notları Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na teslim edildi. Yarın Yenişehirlioğlu hem notlarını AK Parti grubundan hem de konuya ilişkin nitelikli çalışma yapan akademisyenlerden ve ilgili STK’lardan görüş alacak. Görüşmenin ise 1 hafta ya da 10 gün sürmesi öngörülüyor.

Detaylar belli oldu: Başıboş köpekler konusu Meclise sunulacak

Daha sonraki süreçte köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması, bakımlarının yapılmasının ardından sahiplendirme konusunda teşvik sağlanacak. Kaynaklar, sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulmasına ilişkin uygulamaları içeren çalışmanın hazırlanacağı bilgisini verdi. Çalışmanın son hali ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulduktan sonra teklif halinde Meclise gelecek.

Detaylar belli oldu: Başıboş köpekler konusu Meclise sunulacak

Yargı paketinin önümüzdeki hafta Meclise gelmesinin beklendiği ifade edildi. 

Detaylar belli oldu: Başıboş köpekler konusu Meclise sunulacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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22 May 2024 - 20:33 - Gündem

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