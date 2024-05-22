Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda H.S.B., B.A. ve S.S.K. adlı şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyon neticesinde, 2.2 kg kubar esrar, 120 kök kenevir bitkisi, 85 litre sıvı gübre, 8 adet ışık kaynağı, 8 adet havalandırma filtresi, 4 adet iklimlendirme sistemi, 4 adet hava konnektörü ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Açıklamada, ele geçirilen malzemelere el konulduğu ve 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı