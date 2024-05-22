Parklar kadın eliyle çiçeklendi

Malatya’da havaların ısınmaya başlaması ile birlikte vatandaşlar artık mesirelik alanlarla, park ve bahçelerde daha fazla zam an geçirmeye başladı. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından park ve bahçelerde peyzaj düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Malatya Sümer Park ve Abdullah Gül Parkı’nda, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından peyzaj düzenlemesi yapılarak çevredeki yeşil alanlara çiçek dikimi gerçekleştiriliyor.

Özel bir desen oluşturulacak şekilde dikimi gerçekleştirilen çiçekler ise aşırısı sıcaklıklara karşı sabah ve ikindi saatlerinde sulanıyor. Genellikle kadın çalışanlar tarafından dikimi gerçekleştirilen çiçekler vatandaşlara adeta görsel bir şölen sunuyor.

Yakıcı güneşin altında Malatya’yı güzelleştirmek için ter döken kadın işçiler, çiçek dikmekten memnun olduklarını ifade ederek, dikilen her çiçeğin insanlara umut olacağını temenni ediyorlar.

“UMUTSUZLUK VE MUTSUZLUK İÇERİSİNDEYDİK”

Büyükşehrin bu hizmeti birçok vatandaş tarafında da takdir topluyor. Gerçekleştirilen hizmeti olumlu bulduğunu ifade eden Hasan Çelik isimli vatandaş, “Depremlerden bu yana uzun bir zaman geçit ve gerçekten uzun bir süredir umutsuzluk ve mutsuzluk içerisindeydik. Gerçekleştirilen bu çalışmayı çok anlamlı buluyorum. Şehir merkezi toz, duman içinde artık insanlar binalarda oturmak yerine böyle açık alanlara geliyorlar. Bu alanlarında böyle güzel çiçeklerle bezendiğini görmek ise bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

“MALATYA’MIZ ESKİSİNDEN DAHA GÜZEL GÜNLERE KAVUŞACAK”

Yapılan her hizmetin şehri terk eden kişilerde tekrar Malatya’ya dönme düşüncesi oluşturduğunu kaydeden Neriman Şimal isimli vatandaş ise, “Park ve bahçelerin bu şekilde süslenmesi çok güzel. Biz depremin ardından Malatya’yı terk etmiştik. Yaklaşık bir yıl Ankara’da kızımın yanında kaldık. Sonra tekrar memleketimize geldik. Burada yapılan her hizmet, şehri terk edenlerin tekrar Malatya’ya gelmesini sağlayacaktır. İnşallah, Malatya’mız eskisinden daha güzel günlere kavuşacak” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar gerçekleştirilen hizmetlerden memnuniyetini dile getirirken birçok kişi ise çiçeklerle fotoğraf çektirdi.