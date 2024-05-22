Malatya Valiliği nerede hizmet veriyor?

Malatya 6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasar alırken Malatya çarşısında, Kapalı Çarşı yanında bulunan Malatya Valilik Binası da hasar alarak yıkıldı. 1941 yılında yapılan yapı ilk depremde orta hasar, ikinci depremde ise ağır hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi. Peki Malatya Valiliği nereye taşındı, nerede hizmet veriyor?

Malatya’da 1941 yılında yapılan Valilik Binası ilk depremde orta hasar alırken ikinci depremde ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Kapalı Çarşı yanındaki meydanda yer alan valilik binası yıkıldı ve yeniden inşaatına başlandı. Hizmetlerin yürütülmesi için ise Malatya Valiliği farklı bir yere taşındı. İşte Malatya Valiliğinin yeni yeri.

VALİLİK BİNASI NEREDE?

Yıkılan Malatya Valiliği aslına uygun olarak yeniden inşa edilirken geçici olarak Malatya Valiliği de taşındı. Malatya Valiliği şu anda Malatya Park AVM ilerisinde Malatya Büyükşehir Belediyesinin karşısındaki binada hizmet veriyor. Malatya Valiliğinin adresi ise şu şekilde:

“İnönü Mahallesi Buhara Caddesi, No: 250, 44070 Yeşilyurt/Malatya.”

VALİLİK EK BİNASI HANGİ KONUMDA?

Malatya Valiliği Ek Hizmet Binası ise Sabancı Kültür Merkezi yanındaki binada yer alıyor. Adresi ise şu şekilde belirtiliyor:

“Koyunoğlu Mahallesi, İnönü Caddesi, No:189, 44900 Yeşilyurt/Malatya.”