22 May 2024 - 17:40 - Gündem

Vali Yazıcı Yeşilyurt’ta muhtarlar ile bir araya geldi

Vali Ersin Yazıcı başkanlığında, Yeşilyurt Gedik Sosyal Tesislerinde Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi. Burada yapılan konuşma esnasında Vali Yazıcı muhtarların vatandaşın ilk temsilcisi olduklarını ve yapılacak işlerde muhtarlara ne kadar yakın olunursa o kadar iyi olacağını ifade etti.