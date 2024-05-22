Vali Yazıcı Yeşilyurt’ta muhtarlar ile bir araya geldi

Malatya Valisi Ersin Yazıcı Yeşilyurt’taki muhtarlar ile bir araya geldi. Yapılan toplantıya Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kurum Müdürleri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve ilçedeki muhtarlar katıldı.
“SİZLER VATANDAŞIMIZIN NABZINI YANSITIYORSUNUZ”
Muhtarların talep ve sorunlarının değerlendirildiği toplantıda Vali Ersin Yazıcı muhtarların sorunların çözümüne katkı sağladıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:
“Değerli muhtarlarımız bu toplantıları mahallelerimizde yaşanan sıkıntıları dinlemek ve onlara devlet olarak çözüm bulmak için gerçekleştiriyoruz. İleride yapacağımız işlerde, sizlere ne kadar yakın olursak o kadar başarılı olacağımıza inanıyoruz. Burada problem olarak aktarılan mevzular, vatandaşımızın gündemini teşkil ediyor. Sizler de vatandaşımızın birinci elden ilk temsilcisi olarak, vatandaşımızın nabzını yansıtıyorsunuz. Bizler, bu sayede vatandaşlarımızın sorunlarına vâkıf oluyoruz. Mahallelerde yaşanan ulaşım, altyapı, elektrik-su problemleri, rezerv alanları, güvenlik-asayiş, eğitim, sağlık gibi çeşitli alanlardaki sorunları tespit etmek ve çözüm üretmek için gerek ilgili kurum amirleri gerekse bizler elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”
Çeşitli değerlendirme ve istişarelerin yapıldığı toplantı, muhtarların talep ve görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.