İbrahim Yalınbaş’tan İlhan Geçit’e hayırlı olsun ziyareti

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü İbrahim Yalınbaş, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’i makamında ziyaret etti. Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü İbrahim Yalınbaş, 31 Mart seçimlerinde Malatya Yeşilyurt Belediye başkanlığına seçilen Prof. Dr. İlhan Geçit’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, Yalınbaş, Prof. Dr. Geçit’e yeni görevinde başarılar dileyerek, BİK Malatya Şubesi olarak Yeşilyurt Belediyesi ile olan işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için hazır olduklarını belirtti. Prof. Dr. Geçit ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel basının önemini vurguladı ve BİK ile birlikte Yeşilyurt’ta basın sektörünün gelişmesi için çalışacaklarını ifade etti.
Ziyaret sırasında, Yalınbaş ve Geçit, yerel basının sorunları ve geleceğine ilişkin de istişarelerde bulundu. Yalınbaş, BİK’in yerel basını her zaman desteklediğini ve bu desteğin artarak devam edeceğini söyledi.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.