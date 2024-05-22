22 May 2024 - 17:06- Gündem G:

22 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

22 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti mask
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“54 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Etem Günay’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,

74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Karip Emül’ün taziye adresi: Çamurlu Mahallesi, Battalgazi,

76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Azize Tugay’ın taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Battalgazi,

69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yasin Özdemir’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Kuruçay’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yeşilyurt,

47 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Pınar’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt,

79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Vahap Küçükbay’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Umut Miraz Gezici’nin taziye adresi: Bulunmamaktadır.”

 
 

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22 May 2024 - 17:06 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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