22 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“54 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Etem Günay’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Karip Emül’ün taziye adresi: Çamurlu Mahallesi, Battalgazi,
76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Azize Tugay’ın taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Battalgazi,
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yasin Özdemir’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Kuruçay’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yeşilyurt,
47 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Pınar’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt,
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Vahap Küçükbay’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Umut Miraz Gezici’nin taziye adresi: Bulunmamaktadır.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.