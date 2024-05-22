'Türk Mutfağı Haftası'nda Malatya'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı

Etkinlikte, Malatya'nın kendine özgü lezzetleri sergilendi. Malatya mutfağının önemli parçaları olan analı-kızlı, içli köfte, kağıt kebabı, kiraz yaprağı sarması ve kayısı dolması gibi eşsiz tatlar, geleneksel tarifleriyle tanıtıldı. Ayrıca, bu lezzetlerin hazırlanış aşamaları da gösterilerek, katılımcılara yerinde bilgiler verildi.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen programda Malatya Türk mutfağında yer alan yöresel yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Programa Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife yazıcı, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe kaymakamları, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kültür Turizm İl Müdürü Yener Oba, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Akçadağ kömbesi, içli köfte, kayısı tatlısı, kiraz yaprağı sarması, Hekimhan cevizi, analı kızlı köfte, kağıt kebabı, Polat köftesi, Arapgir mor reyhan gibi bir çok yöresel ürünlerin sunumunun yapıldı.

Programda bir konuşma yapan Malatya İl Kültür Turizm Müdürü Yener Oba, "Milletimizin hem acı gününde hem mutlu gününde olumlu veya olumsuz yaşamış olduğu vakaları bir sofranın etrafında toplanarak aşmış ve paylaşmıştır. Bu kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda saygı değer Emine Erdoğan hanımefendinin himayeleri ile başlatılan ve bundan sonra her yıl daha da artarak büyüyen etkinlikler ile kutlanmaya devam edecektir. Bu sofranın etrafında toplanmamıza vesile olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Halk oyunları gösterisi sonrasında 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında Malatya Türk mutfağında yer alan yöresel lezzetlerin sunumu yapıldı.