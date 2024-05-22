- Yaşam

'Türk Mutfağı Haftası'nda Malatya'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'da geçmişten geleceğe uzanan zengin Türk mutfağı, 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında düzenlenen etkinliklerle tanıtıldı. Battalgazi ilçesinde yer alan tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda gerçekleştirilen programda, Malatya'nın yöresel yemekleri katılımcılara sunuldu.

'Türk Mutfağı Haftası'nda Malatya'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı mask
'Türk Mutfağı Haftası'nda Malatya'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı
'Türk Mutfağı Haftası'nda Malatya'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Etkinlikte, Malatya'nın kendine özgü lezzetleri sergilendi. Malatya mutfağının önemli parçaları olan analı-kızlı, içli köfte, kağıt kebabı, kiraz yaprağı sarması ve kayısı dolması gibi eşsiz tatlar, geleneksel tarifleriyle tanıtıldı. Ayrıca, bu lezzetlerin hazırlanış aşamaları da gösterilerek, katılımcılara yerinde bilgiler verildi.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen programda Malatya Türk mutfağında yer alan yöresel yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Programa Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife yazıcı, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe kaymakamları, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kültür Turizm İl Müdürü Yener Oba, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Akçadağ kömbesi, içli köfte, kayısı tatlısı, kiraz yaprağı sarması, Hekimhan cevizi, analı kızlı köfte, kağıt kebabı, Polat köftesi, Arapgir mor reyhan gibi bir çok yöresel ürünlerin sunumunun yapıldı.

Programda bir konuşma yapan Malatya İl Kültür Turizm Müdürü Yener Oba, "Milletimizin hem acı gününde hem mutlu gününde olumlu veya olumsuz yaşamış olduğu vakaları bir sofranın etrafında toplanarak aşmış ve paylaşmıştır. Bu kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda saygı değer Emine Erdoğan hanımefendinin himayeleri ile başlatılan ve bundan sonra her yıl daha da artarak büyüyen etkinlikler ile kutlanmaya devam edecektir. Bu sofranın etrafında toplanmamıza vesile olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. 

Halk oyunları gösterisi sonrasında 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında Malatya Türk mutfağında yer alan yöresel lezzetlerin sunumu yapıldı.

 

# Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Türk Mutfağı Haftası, malatya, malatya haber, Busabah malatya, son dakika, yeşilyurt, battalgazi, Akçadağ, Mor reyhan, Arapgir

22 May 2024 - 17:01 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL