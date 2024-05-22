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“Beylerderesi Malatya için önemli”

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Beylerderesi’nde 1 milyon 350 bin metrekarelik alanda hizmete sunulan Beylerderesi Şehir Parkı’ndaki düzenleme ve yenileme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, “Beylerderesi Malatya için çok özel bir yerdir” dedi.

“Beylerderesi Malatya için önemli” mask
“Beylerderesi Malatya için önemli”
“Beylerderesi Malatya için önemli”
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Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Özgür ve Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Kamış ile birlikte incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alıp, çalışanlara kolaylıklar diledi.

“Beylerderesi Malatya için önemli”

Yeşilyurt’un yeşil ve doğal kimliğine katkı sunacak çalışmalara her zaman öncelik tanıyacaklarını ifade eden Geçit, Beylerderesi’nin Malatya için çok özel bir yer olduğunu belirtti.

“Beylerderesi Malatya için önemli”

“CİDDİ KATKILAR SUNUYOR”

Yenileme çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Geçit, şunları kaydetti:

“Bu bölgenin güzel bir eserle alternatif sosyal ve gezinti alanlarımız içerisine katılması şehrimizin turizm ve ekonomik hayatının gelişmesine ciddi katkılar sunmaktadır. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği Beylerderesi Şehir Parkı’mız, iç ve dış tasarımı, aydınlatmaları ve yaşanabilir alanlarıyla huzur ve sakinlik veren bir ortama sahiptir. 1 milyon 350 bin metrekarelik alanda yer alan bu dev parkımız sosyal ve spor tesislerinin yanı sıra gezinti alanları, seyir terası ve mesire alanlarıyla şehrimizin sosyal ve kültürel hayatına değer katan önemli bir yaşam merkezi olarak ön plana çıkmaktadır. Millet Bahçesi, Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi, Seyir Terası, Spor Sahaları, Çocuk Oyun Alanları, Kültürel ve Sosyal Aktive alanlarına sahip parkımız her yönüyle şehrimize çok yakışmaktadır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizde bu parkımızın sade, temiz ve huzur veren ortamını korumak ve muhafaza etmek için yeşil alanlar başta olmak üzere diğer bölgelerindeki düzenleme ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Parklarımızla, yeşil alanlarımızla hemşehrilerimizin hayatlarına güzel dokunuşlarda bulunmaya, onların hayat kalitesinin artırmaya büyük bir gayretle devam edeceğiz.”
“Beylerderesi Malatya için önemli”
 
“Beylerderesi Malatya için önemli”
 
“Beylerderesi Malatya için önemli”
 
“Beylerderesi Malatya için önemli”

Kaynak: BÜLTEN

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22 May 2024 - 16:55 Malatya- Gündem

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