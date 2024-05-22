Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'de Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Basın mensuplarına 15 dakikası açık olan antrenmanda bordo-mavililer, ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından taktik çalışmaya geçti. Antrenmanda Pepe, Benkoviç ve Hüseyin Türkmen yer almadı.
Trabzonspor, tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası bugün 15.30'da İstanbul'a hareket edecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve kaptan Uğurcan Çakır’ın katılacağı basın toplantısı da saat 19.00’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.