Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve 4 grup halinde 5’e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla tamamlandı.

Galatasaray yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı