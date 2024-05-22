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Dursun Özbek antrenmanı ziyaret etti

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, futbol takımının bugünkü antrenmanını ziyaret etti.

Dursun Özbek antrenmanı ziyaret etti mask
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, futbol takımının bugünkü antrenmanını ziyaret etti.

Dursun Özbek antrenmanı ziyaret etti

Trendyol Süper Lig'in son hafta pazar günü Konyaspor deplasmanda şampiyonluk maçına çıkacak Galatasaray'da, Başkan Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri, bugün gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret etti. Başkan Özbek ziyarette futbolcularla yakından ilgilendi.

Galatasaray pazar günü saat 19.00'da Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar mücadeleden en az 1 puanla ayrılması durumunda sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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22 May 2024 - 16:21 - Spor

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