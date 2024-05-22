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Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosu belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor’un kamp kadrosu açıklandı.

Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosu belli oldu mask
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul’a gitti. Bordo-mavililerin 27 kişilik kamp kadrosu da açıklandı.

Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor kafilesi şu isimlerden oluştu:

"Uğurcan Çakır, Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Joaquin Fernandez, Rayyan Baniya, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Filip Benkovic, Mehmet Can Aydın, Thomas Meunier, Enis Bardhi, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir, Batista Mendy, Umut Güneş, Mislav Orsic, Trezeguet, Edin Visca, Nicolas Pepe, Taxiarchis Fountas, Paul Onuachu, Umut Bozok, Enis Destan."

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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22 May 2024 - 16:20 - Spor

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