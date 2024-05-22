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Deprem Araştırmacısından o soruya cevap!

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Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, “Büyük depremler neden kışın oluyor algısını kırma vakti geldi” açıklamasında bulundu. Malatya’nın da içinde yer aldığı 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023 depremlerinin kışa denk gelişinin olağan bir durum olmakla birlikte hava durumu ile bağdaştırılamayacağını dile getiren Öğüt, “Kışın soğuğunda yamulma deformasyonu oluşan kayaçların gerilme, yazın sıcağında gevşeme gibi durumları da söz konusu değildir!” dedi.

Deprem Araştırmacısından o soruya cevap! mask
Deprem Araştırmacısından o soruya cevap!
Deprem Araştırmacısından o soruya cevap!
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İkiz depremlerin ardından çoğu kez Malatya’yla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, bu kez defalarca gündeme gelen hava olaylarıyla depremlerin ilişkisi var mı sorusunu yanıtladı.

Deprem Araştırmacısından o soruya cevap!

Öğüt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla “Büyük depremler neden kışın oluyor algısını kırma vakti geldi” diyerek önemli bir paylaşımda bulundu.

Deprem Araştırmacısından o soruya cevap!

Öğüt, paylaşımında şunlara yer verdi:

“09:07:1956 yılında saat 03.11'de ege denizi içinde yıllık 0.6mm kayma hızına sahip normal düşey atımlı kırık üzerinde 336 atom bombası yıkım gücüne eş değer 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Son 130 yıl içerisinde ege denizi içinde ve dünya üzerinde normal düşey atımlı bir kırık ta meydana gelmiş en büyük depremdi. Yaklaşık olarak 2.200 km çap içinde hissedilmişti. 1766 mayıs ve ağustos orta Marmara depremleri de ilk baharın sonu ve yaz mevsiminde olmuştu. 17:08:1999 Gölcük depremi de biliyoruz ki yazın olmuş ve ne yazık ki binlerce can kaybına sebep olmuştu. Ve bunun gibi birçok örnek daha mevcut. Yani kışın soğuğunda yamulma deformasyonu oluşan kayaçların gerilme, yazın sıcağında gevşeme gibi durumları da söz konusu değildir! 6 Şubat depremlerinin kışa denk gelişi olağan bir durum olmakla birlikte hava durumu ile bağdaştırılamaz.”
Deprem Araştırmacısından o soruya cevap!
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22 May 2024 - 15:58 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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