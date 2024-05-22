“Lüksten tasarruf olur ama azdan tasarruf olmaz”

Kamu çalışanlarının ve memur emeklilerinin alım gücünün her geçen gün düştüğünü ve kamu çalışanlarının maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini söyleyen Türkiye Kamu Sen Malatya İl Temsilcisi Fevzi Şahin, “Tek bir kamu çalışanımızın dahi kazanılmış hakkının elinden alınmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN YOK SAYILMASINA KARŞIYIZ”

Emekliler başta olmak üzere çalışanların ekonomik durumlarını iyileştirecek, beklentilerini karşılayacak, verilen sözlerin tutulduğu düzenlemeler beklediklerini söyleyen Şahin,

“Geçtiğimiz günlerde kamuda tasarrufu amaçlayan bir genelge yayınlandı. Kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir biçimde kullanılmasının ve israftan kaçınılmasının yalnızca belli dönemler için değil her zaman uyulması gereken bir kural olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede kamu kaynaklarının tasarruflu kullanılmasına bizler de destekliyoruz. Ancak tasarruf tedbiri adı altında çalışanlarımızın kazanılmış haklarının kısıtlanmasına, toplu sözleşme hükümlerinin yok sayılmasına karşıyız. Kamu çalışanlarının haklarına yönelik düzenlemelerin kamu bütçesine katkı yapmayacağı aksine olumsuz sonuçlar doğuracağı inancındayız”

şeklinde konuştu.

“SERVİS HİZMETİ LÜKS DEĞİLDİR”

Kamuda servis hizmetlerinin kaldırılması hem ekonomik hem de hukuki boyutları bakımından sorunlu bir uygulama olacağını belirten Şahin,

“Servis hizmeti lüks değildir. Bir ihtiyaçtan doğmuştur. Ulaşımı zor olan kurumlara erişimi kolaylaştırmak, verimliliği ve etkinliği artırmak ve ulaşım giderlerinden tasarruf etmek amacıyla getirilmiş bir uygulamadır. Servis hizmetlerini kaldırdığınızda, bu hizmetten faydalananlara toplu taşım kartı verilecektir. Bunun bir maliyeti vardır. Bazı kamu çalışanlarımız özel araçlarını kullanmayı tercih edecektir. Bu durumda hem ulaşım masrafları devam edecek hem özel araçlar nedeniyle şehrin trafiğine olumsuz etkisi olacak hem de büyük oranda dışa bağımlı olduğumuz akaryakıt tüketimi artacaktır. Bu uygulamanın ekonomik olarak hiçbir katkısı olmayacağı açıktır”

açıklamalarında bulundu.

“GİYİM YARDIMININ KISITLANMASI DOĞRU OLMAMIŞTIR”

Hizmet araçlarının alımının durdurulmasının yanlış olduğunu belirten Şahin,

“Kamu görevlilerimizin kazanılmış hakları olan giyim yardımının kısıtlanması, fazla mesailere sınır getirilmesi gibi uygulamalar da doğru olmamıştır. Bundan sonra da uygulama aşamasına geçildiğinde yine tasarruf genelgesinde yer alan lojman kiraları, giyim yardımlarının kısıtlanması, kamuda en önemli konulardan bir tanesi olan hizmet araçları alımının durdurulması gibi konularda da yargı yoluna başvuracağız”

dedi.

“YETERSİZ KADROLAR NEDENİYLE AĞIR BİR İŞ YÜKÜ ALTINDA EZİLİYORLAR”

Şahin,

“Kamuda çalışan sayısı OECD ortalamasının oldukça gerisinde bulunuyor. OECD verilerine göre bir kamu çalışanı Avusturya'da ortalama 18, Kanada'da ve Fransa'da 12, Finlandiya'da 9, Almanya'da 18, Hollanda'da 19, ABD'de 13 kişiye hizmet verirken yaklaşık 85 milyon nüfusu olan Türkiye'de 3 milyon 849 bin 203 kadrolu ve sözleşmeli kamu çalışanı bulunmakta ve 1 kamu çalışanına 22 kişi düşmektedir. Üstelik bu çalışanlarımız ülke geneline homojen bir biçimde dağılmış da değildir. Bu nedenle birçok ilde ve kurumda insanüstü bir gayretle hizmet üretmeye çalışanlarımız, yetersiz kadrolar nedeniyle ağır bir iş yükü altında adeta ezilmektedir”

sözlerine ekledi.

“KURUMLARIMIZ MEMURSUZ MU KALACAK?”

Emekliliğin kabusa dönüştüğünü söyleyen Şahin,

“Emekli maaşlarının da görev aylığının yarısına düşmüş olması nedeniyle tüm çalışanlarımız 65 yaşına kadar görevde kalmayı tercih etmeye başlamış, emeklilik adeta bir kabusa dönüşmüş durumdadır. Birçok kurumda, özellikle kiraların yüksek olduğu illerde boş kalan kadrolar nedeniyle hizmetler aksamaktadır. Durum böyleyken kamuya personel alımını emekli olan kamu çalışanı sayısıyla sınırlamak, kamu hizmetlerinin kalitesinden, etkinliğinden ve verimliliğinden vazgeçmek demektir. Bu durumda hastaneler doktorsuz, hemşiresiz, okullar öğretmensiz, postaneler dağıtıcısız, kurumlarımız memursuz mu kalacaktır?”

diye konuştu.

“VERİLEN SÖZLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Tasarruftan önce adaletin sağlanması gerektiğini ifade eden Şahin,

“Külfeti kamu çalışanına ödetmeden önce nimetten de çalışanlarımıza pay verilmelidir. Yemediği yemeğin faturasını ödemek ne hakkaniyetlidir? Bu nedenle milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklentilerinin karşılanmasını verilen sözlerin hayata geçirilmesini istiyoruz. Özellikle hayatın gerçekleriyle uyuşmayan, çalışma hayatıyla ilişiği kalmayan memur emekli maaşlarının iyileştirilmesini, 12 bin TL tutarındaki ilave ek emekli maaşlarına da yansıtılmasını bekliyoruz”

şeklinde konuştu.

“Adalet, hakkaniyet ve liyakate göre hareket edilmesini bekliyoruz” diyen Şahin,

“Anayasa Mahkemesince haksız bir kararla iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesinin, sendika üyesi kamu çalışanlarına tekrar ödenerek ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesini, 2 milyon kamu çalışanının elinden alınan aylık 345 TL ödemenin iadesini istiyoruz. Vergi dilimlerindeki adaletsizliğin giderilmesini ve çalışanlarımızın gelir vergisi oranlarının yüzde 15'e sabitlenmesini bekliyoruz. Yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin genel idare hizmetleri sınıfına alınarak, bu sorunun bütünüyle gündemden çıkarılmasını istiyoruz. Hem ilk atamalarda hem de görevde yükselme sınavlarında mülakatın kaldırılmasını, atama, görevde yükselme ve unvan değişikliklerinde adalet, hakkaniyet ve liyakate göre hareket edilmesini bekliyoruz”

ifadelerini kaydetti.

“TASARRUFA VARIZ ANCAK…”

Tasarrufun ne yönden yapılması gerektiğini de açıklayan Şahin,

“İsraftan tasarruf olur; lüksten tasarruf olur; fazladan tasarruf olur ama azdan tasarruf olmaz; ihtiyaçtan tasarruf olmaz, emeğin hakkından tasarruf olmaz, alın terinin karşılığından tasarruf olmaz. Bilinmelidir ki, Türkiye Kamu-Sen olarak tek bir kamu çalışanımızın dahi kazanılmış hakkının elinden alınmasına müsaade etmeyecek, haklarımızın korunması için her türlü yapacağız”

diyerek sözlerini noktaladı.