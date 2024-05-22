Hayat kurtarıcı öneme sahip ilk yardım alanında eğitim ve seminerler düzenleyen Kızılay Malatya Şubesi İlk Yardım Eğitmeni Şeyma Rümeysa Demir tarafından Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine uygulamalı şeklinde eğitim verildi.

“KIZILAY İL BAŞKANLIĞIMIZA TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ”

İlk Yardımın çok önemli olduğunu söyleyen Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak hepimizin bu değerli bilgilere çok ihtiyacı var. Günlük hayatta istemesek de karşımıza çıkacak bazı olumsuz durumlarda hepimizin ilk yardıma ihtiyacı oluyor. Bizlere bu değerli eğitimi veren Malatya Kızılay İl Başkanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

“SİZLERİ DE ARAMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ”

Malatya’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Türk Kızılay Malatya İl Merkezi Başkanı Sadi Ergül, “Binlerce öğrencimize burs veriyoruz. Depremden sonra 2024 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımda bulunduk. Deprem sonrası mağdur ve ihtiyaç sahibi esnaflarımıza da destek sağladık. Kızılay bütün bu yardımları sizlerin sayesinde yapıyor, yapmaya çalışıyor. Gönüllü insanlarımız sayesinde yapıyoruz. Hepinizi Türk Kızılay’ına gönüllü olarak destek vermeye davet ediyorum. Kıymetli bir iş yapıyoruz. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“KORUMA BİLDİRME KURTARMA”

İlk Yardım’ın doğru yapılması gerektiğini söyleyen Malatya Kızılay Şube Merkezi İlk Yardım Eğitmeni Şeyma Rümeysa Demir tarafından Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine eğitim verildi. Demir, “İlk Yardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar; hayatın kurtarılması, durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde tıbbı araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçle yapılan ilaçsız uygulamadır” ifadelerini kullandı.

“HIZLI ANCAK SAKİN BİR ŞEKİLDE YAPILMALIDIR”

İlk Yardımın üç temel uygulaması hakkında detaylı bilgi veren Demir, “Koruma, Bildirme ve Kurtarmak sıralaması da bu şekilde olmalıdır. Önce koruyacağım sonra bildireceğim en sonda kurtaracağım. Koruma, kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem, olay yerinde oluşabilecek, tehlikeleri belirlemek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Öncelikle olay yerinde kendi can güvenliğimizi ve çevre güvenliğini sağlamamız gerekiyor. İkinci işlem olarak Bildirme, kazanın en hızlı şekilde telefon ya da diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmesidir. 112 Acil arayıp olay ile ilgili gerekli bilgileri vermek gerekiyor. Bu işlemin ardında son olarak Kurtarma (Müdahale) işlemine geçiyoruz. Kurtarma, olay yerinde hasta (yaralılara) yapılan ilk yardım olaylarını kapsar. Müdahale olabildiğince hızlı, ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır” dedi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri verilen İlk Yardım Eğitiminde dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Malatya Kızılay Şube Merkezine teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: BÜLTEN