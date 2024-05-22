Malatya’da Gazi İlkokulu kütüphaneye dönüştürülüyor

Malatya 6 Şubat depremlerden büyük yıkıma uğrarken binlerce yapı da yerle bir oldu. Bu yapılardan biri de okullar olurken, 87 yıllık tarihi Gazi İlkokulu ’da hasar aldı.

Şehir merkezinde bulunan ve şehrin sembol eğitim kurumlarından olan Gazi İlkokulu da hasar alırken tescilli olan yapının ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisi yapılan okulun planlanan çalışmalar sonrası çocuk kütüphanesine dönüştürüleceğini belirtildi.

“ŞEHRİMİZİN EN KÖKLÜ EĞİTİM KURUMU”

Konuyla alakalı önemli bir açıklama yapan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,

"Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremleri 11 ilimizde binlerce kayıplara neden olurken çok sayıda kültür varlıklarımızı da olumsuz etkiledi. Malatya’mızın sembol yapılarından olan Yeni Cami (Teze) gibi tescilli kültür varlıkları da depremlerde nasibini aldı. Malatya’mızda kent merkezi ve kırsal bölgelerde bulunan toplam 241 kültür varlığı depremler de etkilenirken, yine şehrimizin sembol yapılarından birisi olan Gazi İlkokulu da maalesef hasar gördü. Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yer alan 3 bin 530 metrekarelik alan üzerine çevresi bahçeli olarak düzenlenen Gazi İlkokulu Cumhuriyet’imizin ilk eserlerinden olup 1933 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Şehrimizin en köklü eğitim kurumları arasında yer alan yapının ön cephesi tamamen kesme taşlarla kaplanmış olup yan ve arka cephelerde ise pencere ile kapı kenarları kesme taş sövelidir”

ifadelerini kullandı.

“KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK”

Okulun yıkılmaması için yoğun bir çaba gösterildiğini ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak,

“Depremlerde aldığı hasar sonrası eğitim ve öğretim faaliyetlerine son verilen bu tarihi okulumuzun yıkılmasına gönlümüz razı olmadı bu noktada İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz uhdesinde yürütülen çalışmalarla geçtiğimiz günlerde Gazi İlkokulunun Milli Eğitim Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi yapıldı. Bu gelişmenin ardından gerçekleştirilecek bir dizi tadilat çalışmaları sonrası tarihi yapı çocuk kütüphanesine dönüştürülerek hizmetlerini sürdürecek”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı