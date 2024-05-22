Malatya İnönü Caddesi’nde kaza 2 yaralı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 yaralının bulunduğu kazada maddi hasar da meydana gelirken işlek caddelerden olan İnönü Caddesi’nde trafik bir süre yavaş seyretti.
Kaza, 10.40 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, cadde üzerinde seyir halinde olan D.Ü.D. idaresindeki otomobil ile S.K. yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada H.K. ile Z.K. yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.