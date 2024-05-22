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Malatya İnönü Caddesi’nde kaza 2 yaralı

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Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 yaralının bulunduğu kazada maddi hasar da meydana gelirken işlek caddelerden olan İnönü Caddesi’nde trafik bir süre yavaş seyretti.

Malatya İnönü Caddesi’nde kaza 2 yaralı mask
Malatya İnönü Caddesi’nde kaza 2 yaralı
Malatya İnönü Caddesi’nde kaza 2 yaralı
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Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 yaralının bulunduğu kazada maddi hasar da meydana gelirken işlek caddelerden olan İnönü Caddesi’nde trafik bir süre yavaş seyretti.

Malatya İnönü Caddesi’nde kaza 2 yaralı

Malatya İnönü Caddesi’nde kaza 2 yaralı

Kaza, 10.40 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, cadde üzerinde seyir halinde olan D.Ü.D. idaresindeki otomobil ile S.K. yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada H.K. ile Z.K. yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya İnönü Caddesi’nde kaza 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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22 May 2024 - 14:20 Malatya- Asayiş

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