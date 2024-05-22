22 May 2024 - 14:20 - Asayiş

Malatya İnönü Caddesi’nde kaza 2 yaralı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 yaralının bulunduğu kazada maddi hasar da meydana gelirken işlek caddelerden olan İnönü Caddesi’nde trafik bir süre yavaş seyretti.