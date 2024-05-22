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Sadıkoğlu’ndan işletmelere destek çağrısı

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Ziraat Bankası Bölge Başkanı Serdar Baş ile bir araya gelen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremden zarar gören işletmelerin en önemli ihtiyacının finans olduğunu belirtip, düşük faizli ve uzun vadeli kredi paketleri ile işletmelere destek olunmasını istedi.

Sadıkoğlu’ndan işletmelere destek çağrısı mask
Sadıkoğlu’ndan işletmelere destek çağrısı
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Ziraat Bankası Bölge Başkanlığı görevine atanan Serdar Baş, beraberinde Ziraat Bankası Malatya Şube Müdürleriyle birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

Görev süresi boyunca Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile daima istişare halinde olacaklarını belirten Serdar Baş, 6 Şubat depremlerinden zarar gören işletmeler hakkında Sadıkoğlu’ndan bilgiler aldı.

Sadıkoğlu’ndan işletmelere destek çağrısı

“10 BİN 600 ÜYE DEPREMDEN ZARAR GÖRDÜ”

Odanın 10 bin 600’ü bulan üyesinin tamamının doğrudan ve dolaylı yoldan depremden zarar gördüğünü ifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, firmaların deprem öncesi kullandığı ticari kredi taksitlerinin ötelenmesini talep etti.

Sadıkoğlu’ndan işletmelere destek çağrısı

Yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren esnaf, tüccar ve sanayicinin en önemli ihtiyacının finans olduğunun altını çizen Sadıkoğlu, Ziraat Bankası’nın düşük faizli ve uzun vadeli kredi paketleri ile Malatya TSO üyelerine destek olmasını istedi.

Ziyarette; Ziraat Bankası Bölge Satış Müdürü Ali Haydar Metin, Malatya Şube Müdürü İbrahim Polat, Malatya Ticari Şube Müdür Mehmet Kubat, Malatya TSO Başkan Yardımcıları Basri İlhan ve Batuhan Demirel, Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Yıldırım, Mehmet Bülbüloğlu, Cumali Karahan ve Mikail İkiz ile Meclis Üyesi Faruk Titiz de yer aldı.

 

Kaynak: BÜLTEN

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22 May 2024 - 14:18 Malatya- Gündem

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