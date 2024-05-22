22 May 2024 - 14:16- Asayiş G:

Malatya’da aç kalan ayılar arı kovanlarına göz dikti

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde aç kalan ayılar yüksek kesimlerde bulunan arı kovanlarını parçaladı. Yaralananın olmadığı olayda çok sayıda kovan zarar gördü. Bal yetiştiricileri meydana gelen saldırının ardından endişe duyduklarını belirterek yetkililerden yardım talebinde bulundular.

Malatya’da aç kalan ayılar arı kovanlarına göz dikti mask
Malatya’da aç kalan ayılar arı kovanlarına göz dikti
Malatya’da aç kalan ayılar arı kovanlarına göz dikti
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde aç kalan ayılar yüksek kesimlerde bulunan arı kovanlarını parçaladı. Yaralananın olmadığı olayda çok sayıda kovan zarar gördü. Bal yetiştiricileri meydana gelen saldırının ardından endişe duyduklarını belirterek yetkililerden yardım talebinde bulundular.

Malatya’da aç kalan ayılar arı kovanlarına göz dikti

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Harunuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölge de uzun yıllardır arı yetiştiriciliği yapan Hasan Kaçar, bir hafta içerisinde üç ayrı yetiştiricinin kovanlarına ayıların saldırdığını belirterek, çok sayıda kovanlarının zarar gördüğünü belirtti.

Malatya’da aç kalan ayılar arı kovanlarına göz dikti

Bir başka yetiştirici Bekir Durmuş’ta saldırılarda endişe duyduklarını belirterek, yetkilerden yardım istediklerini söyledi.

Malatya’da aç kalan ayılar arı kovanlarına göz dikti
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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22 May 2024 - 14:16 Malatya- Asayiş

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