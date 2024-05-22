Malatya’da aç kalan ayılar arı kovanlarına göz dikti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde aç kalan ayılar yüksek kesimlerde bulunan arı kovanlarını parçaladı. Yaralananın olmadığı olayda çok sayıda kovan zarar gördü. Bal yetiştiricileri meydana gelen saldırının ardından endişe duyduklarını belirterek yetkililerden yardım talebinde bulundular.
Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Harunuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölge de uzun yıllardır arı yetiştiriciliği yapan Hasan Kaçar, bir hafta içerisinde üç ayrı yetiştiricinin kovanlarına ayıların saldırdığını belirterek, çok sayıda kovanlarının zarar gördüğünü belirtti.
Bir başka yetiştirici Bekir Durmuş’ta saldırılarda endişe duyduklarını belirterek, yetkilerden yardım istediklerini söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.