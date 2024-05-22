Şarlak: İmkânlardan tam faydalanılamadı

Şarlak 30 Nisan 2024 itibariyle sona erecek mücbir sebep halinin 31 Ağustos 2024'e kadar uzatılmasına ilişkin olarak, bazı kanun maddesindeki eksiklikler dolayısıyla iş insanlarının mücbir sebep hali imkânlarından tam faydalanmadığını söylerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere konuya hassasiyet göstererek yaklaşan Bakanlara teşekkür ederek deprem bölgesinde esnaflara ve iş insanlarına verilen desteklerin yadsınamaz olduğunu ifade etti.

“KONUYA İLİŞKİN BİR ÇÖZÜM BEKLEMEKTEYİZ”

Bazı kanun maddesindeki eksiklikler dolayısıyla iş insanlarının mücbir sebep hali imkânlarından tam faydalanmadığını dile getiren Şarlak şu ifadelere yer verdi:

“7440 sayılı kanunla mücbir sebep hali sadece depremin yaşandığı bölge ile sınırlandırılmış durumda. Ancak Merkezi deprem bölgesinde olan ancak iş yerleri deprem bölgesi dışında kalan işletmeler yapılandırmadan faydalanamadan maalesef kanunun süresi doldu. Bu nedenle 7440 sayılı kanunun, merkezleri deprem bölgelerinde bulunan işletmelerin olması ve deprem öncesinde de faaliyette olması halinde bütün şubelerinin ve iş yerlerinin Mücbir Sebep halinden yararlanarak yapılandırma yapması gerekmektedir. Ancak gelinen durumda maalesef şu anda merkezi deprem bölgelerinde olup farklı illerde yerleri bulunan iş insanları yasadan yararlanamadıkları gibi mağdur duruma düşmektedir. Bunun için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan konuya ilişkin bir çözüm beklemekteyiz. Malatya milletvekillerimizin konunun hassasiyetine göre hareket etmesi ve çözüme ilişkin olarak işletmelerimizi rahatlatması gerekmektedir.”

Kaynak: BÜLTEN