Türkiye’de nüfusu en düşük 5 ilçe

Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri sürekli değişim gösterse de bazı ilçelerin nüfus oranları neredeyse bazı köylerin nüfuslarına ulaşmış durumda. Türkiye’nin bazı köyler kadar nüfusu bulunan ilçeleri hangileri? İşte Türkiye’nin en az nüfuslu ilçeleri…

Türkiye'de ilçelerin nüfus dağılımı dikkate alındığında, 750 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı 8, 500 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı 27, 250 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı 102, 100 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı ise 235 olarak belirlendi. Ayrıca, 183 ilçenin nüfusu 10 bin kişinin altında olarak bildirildi.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesi, bin 854 kişi ile Türkiye'nin en düşük nüfusa sahip ilçesi oldu. Bu ilçeyi, 2 bin 107 kişi ile Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi takip ediyor.

Diğer düşük nüfuslu ilçeler ise sırasıyla:

Bingöl'ün Yayladere ilçesi 2 bin 304 kişi,

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi 2 bin 308 kişi,

Eskişehir'in Han ilçesi 2 bin 352 kişi,