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Malatya’da 2T otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

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Malatya’da TEDAŞ ikizce’ye ulaşım nasıl sağlanıyor? TEDAŞ ikizce otobüs seferleri hangi saatlerde kalkış yapıyor? İşte detaylar…

Malatya’da 2T otobüsleri saat kaçta hareket ediyor mask
Malatya’da 2T otobüsleri saat kaçta hareket ediyor
Malatya’da 2T otobüsleri saat kaçta hareket ediyor
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2T otobüsleri nereye gidiyor? 2T otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken TEDAŞ ikizce’ye ulaşım sağlayan 2T otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

Malatya’da 2T otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

2T: TEDAŞ İKİZCE

Hafta içi seferler:

Merkez’den İkizce’ye sefer saatleri:

06:00    06:00    06:45    07:00    07:45    08:00    08:45    09:00    09:45    11:00    11:45    12:00 12:45    13:00    13:45    14:00   14:45    16:00    16:45    17:00    17:45    18:00    18:45    19:30     20:15

Malatya’da 2T otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

Hafta sonu seferler:

Merkez’den İkizce’ye sefer saatleri:

06:00     06:00     06:45     08:00     08:45     10:00     10:45     12:00     12:45     14:00     14:45     16:00

16:45     18:00     18:45     19:30     20:00

Malatya’da 2T otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?
 
Malatya’da 2T otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?
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22 May 2024 - 11:45 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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