Malatya’da 2T otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

2T otobüsleri nereye gidiyor? 2T otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken TEDAŞ ikizce’ye ulaşım sağlayan 2T otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

2T: TEDAŞ İKİZCE

Hafta içi seferler:

Merkez’den İkizce’ye sefer saatleri:

06:00 06:00 06:45 07:00 07:45 08:00 08:45 09:00 09:45 11:00 11:45 12:00 12:45 13:00 13:45 14:00 14:45 16:00 16:45 17:00 17:45 18:00 18:45 19:30 20:15

Hafta sonu seferler:

Merkez’den İkizce’ye sefer saatleri:

06:00 06:00 06:45 08:00 08:45 10:00 10:45 12:00 12:45 14:00 14:45 16:00

16:45 18:00 18:45 19:30 20:00