Öğrenciler dikkat! Dönem sonu karne parası nasıl alınır?

Okulların bitmesine geri sayım başladı. Eğitim boyunca derslerde gösterdikleri başarı karnelerde belli olacak. Başarılı öğrencilere bakanlık tarafından karne parası ödemesi yapılacak. 2024 yılı karne parası ne kadar? Hangi öğrencilere karne parası verilecek? İşte detaylar…

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başarı teşvik programı başvuru tarihiyle ilgili henüz bir duyuru yapılmadı.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİ NE KADAR ÖDEME ALACAK

Öğrenciler için hazırlanan eğitim hayatında başarı sergileyen öğrenci destek çalışmaları sürüyor. Yıl 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sonu yaklaşırken takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilerin başarısı karşılıksız kalamayacak. Devlet okullarında eğitim gören öğrencilere yönelik uygulanan başarı teşvik programın da ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri sınıflarında dereceye girerlerse asgari ücretin yüzde 60 oranında ödeme alacak.

2024 YILINDA ÖĞRENCİYE ÖDENECEK KARNE ÜCRETİ NE KADAR?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB)’e bağlı olan eğitim kurumlarında eğitim alan ve sınıfında başarı derecesine giren ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine 10 bin 250 TL karne parası ödenirken 4 yıllık örgün eğitim kurumunu kazanan öğrenciye ayda 100 TL para ödemesi yapılacak.

HANGİ ÖĞRENCİLER DETEKTEN FAYDALANACAK?

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen dünyada ilk 500 üniversiteye girmeyi başaran başarı desteği verileceği belirlendi. Hanede yaşayan ve sosyal yardımdan faydalanan Meslek Lisesi mezunu olan öğrencilere meslek edindirme kursu neticesinde iş hayatına adım attığı anda asgari ücrete orantılı gelecek şekilde destek ödemesi alacak.

Kaynak: Haber Merkezi