Diyarbakır’da 16 ilçe etkilenecek! 23 Mayıs Diyarbakır elektrik kesintisi

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre 23 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan, Yunus Emre, Alipınar, Cemal Yılmaz, Fatihpaşa, Hasırlı, Ali Paşa, Şehitlik bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Yeniköy bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Şölen bölgesine,
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Dicle bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Serçeler bölgesine,
Yarın 19.00-20.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı, Çakıltaşı, Uyanık, Alibey, Kamışlı, Kumrulu, Uğrak, Tepe, Yukarıharım, Karayiğit, Karabörk, Ofköy, Karaçölya, Yukarıdolay, Seki, Yenice, Yamaçköy, Babahaki, Bozçalı, Ulutürk, Korukçu, Aşağıdolay, Belli, Bahçe, Serçeler, Sazlı, Ağılköy, Kamberli, Kurudere, Tepe, Başören, Yenice, Aygeçti, Şahintepe, Ahmetli, Karacık, Aşağıoba, Kavuşak, Güzelköy, Koğuk, Tekel, Derbent, İsapınar, Doruk, Başören, Ağıllı, Koğuk, Yenice, Tepecik, Pınarbaşı, Harmanlı, Yazır, Soylu, Hisarkaya, Balcılar, Kamberli, Başhan, Başören, Tepecik, Gedikbaşı, Kopmaz, Topraklı, Ahmetli, Pınarbaşı, Arapkent, Aşağıoba, Akköy, Güzelköy, Sancaklı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kopmaz, Ahmetli, Akköy, Güzelköy, Kartaltepe, Hacıosman, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık bölgelerine,
Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Belenli, Başaklı, Ambar, Üçtepe, Göksu, Türkmenhacı, Ulutürk, Seyit Hasan, Köseli bölgelerine,
Yarın 08.30-17.30 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Köseli bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Aynalı bölgelerine,
Yarın 09.30-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Pınarlı, Akpınar, Karakaya, Armutlu, Yayıklı, Korudağ, Kömürcüler bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Ovabağ, Leblebitaş, Tokluca, Buçuktepe, Batıkarakoç, Karamus, Halkapınar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yazçiçeği, Köksalan, Karabudak, Sürendal, Ağaçsever, Solmaz, Tilver, Kırkağaç, Tokluca, Buçuktepe, Batıkarakoç, Karamus, Halkapınar bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Öncülü, Çukurbaşı, Aşağıkonak, Demirölçek, Eski, Yeni, Akçomak, Gürses, Fatih, Yaprakbaşı, Düzova, Bağacık, Ekinveren, Yeşilköy, Şükürlü bölgelerine,
Yarın 11.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Tokluca, Buçuktepe, Batıkarakoç, Karamus, Halkapınar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Baltacı, Değirmenli, Yeşiltepe, Kırkpınar, Kelekçi, Gelincik, Boğazköy, Kurşunlu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Tepe, Arıköy, 15 Temmuz, Kaygısız, 15 Temmuz bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Balaban bölgelerine,
Yarın 08.30-17.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Tepecik, Yatır, Düzlük, Taşdam, Oyalı, Baysu, Meşeler, Akalan, Kalkan, Kaya, Sarıca, Sivritepe bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Başköy, Abacılar, Çukurköy, Belen, Kuyular, Gürbüz bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı bölgesine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Hürriyet bölgesine,
Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu Pirinçlik, Topraktaş, Oğlaklı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe, Medya, Huzurevleri bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Alaca, Karabulak bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Çağlayan, Zümrüt, Güldiken, Üçdamlar, Zümrüt bölgelerine,
Yarın 00.00-08.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Zümrüt bölgelerine,
Yarın 08.40-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Dibek, Mulla, Müminağa, Kelvan, Yeşilburç, Kali, Körtük, Karahasan, Şaar, Çarşı bölgelerine,
Yarın 08.35-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Camikebir, Delvan, Mulla, Kelvan, Yeşilburç, Kali, Karahasan, Kumluca, Şaar, Muradiye, Çarşı, Yenişehir bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Dallıca, Gürbeyli, Müminağa, Çarşı, Oyuklu, Damar, Yenişehir, Kutlu, Kabakaya, Tepe, Sığınak, Dallıca, Budak, Kıpçak bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Bahçelievler, Çevriksu, Nohuttepe, Güzderesi, Yeşerdi, Çiğil, Kıraçtepe, Yeşilköy, Akdere, Yenidoğan, Sulak, Eşme, Sağlık, Bellibahçe, Düzalan, Akçayır, Bereketli, Karamus, Yuva, Duru, Akbaş, Mescit, Selahattin, Başdeğirmen, Malabadi bölgelerine,
Yarın 10.40-15.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Başdeğirmen bölgesine,
Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Tavşantepe, Buçuktepe, Batıkarakoç, Özdemir, Karamus, Bağıvar, Kırmasırt, Karpuzlu, Çarıklı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Yiğitçavuş, Karaçalı bölgelerine,
Yarın 11.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Çarıklı bölgesine,
Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Esenbağ, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Doğu Çanakçı, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Konacık, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kağıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Işıklar, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Güroluk, Erler, Eliaçık, Çölağan, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler, Dökmetaş bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Yolaltı, Aziziye, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Talaytepe, Üçkuyu, Talaytepe, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe,, Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Esenbağ, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Doğu Çanakçı, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Konacık, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kağıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Işıklar, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Güroluk, Erler, Eliaçık, Çölağan, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Talaytepe, Mezopotamya, Diclekent, Peyas bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Alipınar, Bağıvar, Karabaş, Kozan, Kabasakal, Fetih, Tanoğlu, Gölpınar, Şehitlik, Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu bölgelerine,
Yarın 08.30-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Dokuzçeltik bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.