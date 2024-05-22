22 May 2024 - 10:53 - Gündem

Diyarbakır’da 16 ilçe etkilenecek! 23 Mayıs Diyarbakır elektrik kesintisi

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından 23 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ 23 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.