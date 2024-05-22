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Tam mevsiminde çilek reçeli yapmanın püf noktaları

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Birçok vatandaş tarafından sevilerek tüketilen çilek reçeli, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Güzel bir çilek reçeli yapmanın ise bazı püf noktaları bulunuyor. Peki lezzetli bir çilek reçeli yapmak için nelere dikkat edilmeli?

Tam mevsiminde çilek reçeli yapmanın püf noktaları mask
Tam mevsiminde çilek reçeli yapmanın püf noktaları
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Havaların ısınması ile birlikte tezgahlar renklenmeye başladı. Henüz tam anlamıyla yaz gelmese de şu an için manav ve pazar tezgahlarında çeşit çeşit meyveleri bulabilmek mümkün. Şu an çilek mevsimi. İlkbahar mevsiminde özellikle nisan ve mayıs aylarında çıkan çilekler eşsiz kokuları ve leziz tatları ile birçok kişi tarafından sevilerek tüketiliyor.

Tam mevsiminde çilek reçeli yapmanın püf noktaları

İlkbahar ve yaz mevsiminde meyvesi tüketilen çilek, özellikle kış aylarında reçel olarak da sevilerek tüketiliyor. Peki, çilek reçeli nasıl yapılır?

Çilek reçeli yapmanın püf noktaları;

Küçük ve kırmızı çilekleri seçin.

Bir kilogram çilek için 2,5-3 su bardağı şeker kullanın.

Çileklerin üzerine şekeri dökün ve bir gece dinlendirin.

Karışımı kaynatırken köpüklerini alın.

Reçelin şekerlenmemesi için limon suyu ekleyin.

Parlak olması için bir çay kaşığı tereyağı ekleyin.

Hazırlanışı;

Tencereye konulan 2 kilogram çileğin üzerine 8 su bardağı toz şeker ekleyin, tencerenin kapağını kapatarak bir gece bekletin. Ertesi gün çilekleri orta ateşte kaynatarak, köpüklerini alın ve yaklaşık 45 dakika kaynatın.

Tam mevsiminde çilek reçeli yapmanın püf noktaları

Tencereyi ocaktan almaya yakın reçele yarım limon suyu ekleyerek karıştırın. 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın. Reçeli sıcak sıcak kavanozlara boşaltın ve kavanozların kapağını sıkıca kapatın.

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ- BUSABAH GAZETESİ

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22 May 2024 - 10:50 Malatya- Sağlık

Mahreç  Mehmet Tevfik Cibiceli

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