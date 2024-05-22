Malatya Korepck Geçici Konaklama Merkezi sakinleri dertli Ne yardım geliyor ne de hizmet

6 Şubat depremlerinin ardından evi yıkılan depremzede vatandaşlar şehrin çeşitli noktalarına kurulan konteyner kentlere yerleştirildiler ancak konteyner kentlerdeki sorun ve sıkıntılar, yardımların adaletsiz bir şekilde dağıtıldığı söylentileri devam ediyor.

Malatya Korepck Geçici Konaklama Merkezi’nde kalan Yasemin Güvendik isimli vatandaş, diğer konteyner kentlere yardım gittiğini ancak kendi konteyner kentlerine yardım gelmediğini iddia etti.

“NEDEN BURADAKİ ÇOCUKLAR UNUTULUYOR?”

Güvendik,

“Biz buraya taşınalı 5 ay olacak neredeyse sadece aldığımız bir kere yardım kolisi olduk. Diğer konteyner kentlere sürekli yardım gönderiliyor ama bizlere hiçbir şekilde yardım gelmiyor. En azından çocuklarımıza bisiklet dağıtılabilir, buralara bir park yapılabilir. Çocuklarımız da çok mağdur. Kaynarca Konteyner Kent ile aramızda bir kilometre mesafe yok, neden oradaki çocuklara bisiklet dağıtılıyor, anneler gününde çeşitli hediyeler dağıtılıyor ama neden buradaki çocuklar unutuluyor, neden burayı kimse bilmiyor?”

şeklinde konuştu.

“BEN DE MAĞDURUM”

Herhangi bir yardım alamadıklarını söyleyen Zeynep Karga isimli vatandaş ise,

“Depremi hepimiz yaşadık, bizim de evimiz yıkıldı ama ayrımcılık yapıyorlar. ESEN Kartı bazı kişilere veriyorlar, bazı kişilere vermiyorlar, biz alamadık. Benim de evim yıkıldı, ben de mağdurum. Ben de konteynerde kalıyorum. Benim evim yıkılmasa, ben niye burada oturayım? Ben de ESEN Kart istiyorum. Bir yardım alamıyoruz, bayram geliyor herhangi bir gıda veya hijyen paketi yardımı alamıyoruz”

ifadelerini kullandı.

“UNUTULMUŞ BİR KONTEYNER KENT”

Yardımların adil bir şekilde dağıtılmasını talep eden Gülhan Doğan isimli vatandaş,

“Yardım dağıtılırken herkesin eşit olması lazım. Burada çok fazla ayrımcılık var. Biz depremzedeyiz, burada konteynerde kalıyoruz. Biz de mağduruz. Herkes eşit olsun. Yardımlar adil bir şekilde dağıtılsın. Bizim de çocuklarımız var, eksiklerimiz, ihtiyaçlarımız oluyor. Kimse bize yardım etmiyor. Burası resmen unutulmuş bir konteyner kent, kimse burayı bilmiyor”

diye konuştu.

“BİZİM ÇOCUKLARIMIZ DA BİSİKLET İSTİYOR”

Mağdur olduklarını dile getiren Fatma Tutal isimli vatandaş ise,

“Burada hiçbir şekilde yardım alamıyoruz. ESEN Kartımız yok. Bizler yaşlı insanlarız çalışma şansımız yok. Bazen elektrik arızaları oluyor burada görevli hiç kimse yok, dışarıdan usta getirtiyoruz. Çok mağduruz. Diğer konteyner kentlerde çocuklara bisiklet dağılmış, bizim çocuklarımız da bisiklet istiyor. Her şeyden ve bütün yardımlardan mağduruz, bize kart vermediler, maaşı olanlar kart almış ama biz alamıyoruz. Benim yetimlerim var onlara bakmak zorundayım”

ifadelerine yer verdi.

“KENDİ ARALARINDA PAYLAŞIYORLAR”

Konteyner kentte çocukların oyun oynayabileceği bir parkın bile olmadığını belirten Gülistan Palamut isimli vatandaş,

“Bütün konteyner kentlere yardım gidiyor buraya gelmiyor, gelen yardımı da burası ile ilgilenen kişiler kendi aralarında paylaşıyorlar biz görmüyoruz. Bir yardım geliyorsa biz görmüyoruz. 6 aydır biz buradayız hiçbir yardımdan faydalanamadık. Ne gibi bir gıda kolisi ne de bir hijyen kolisi yardımı almadık. Ayrıca burada bir parkta yok, neden çocuklarımız mağdur olsun? Yukarıdaki konteyner kentte çocuklara bisiklet dağıtılmış neden bizim çocuklarımıza da verilmiyor? Herkesin evi yıkıldı ama biz burada yardım alamıyoruz”

söyleminde bulundu.

“SADECE BELİRLİ KAPILARA DAĞITILIYORMUŞ”

Ceyda Ağzıküçük isimli vatandaş ise,

“Ben ESEN Kart alamıyorum, çocuğum var bir bez yardımı alamıyoruz, buraya yardımlar geliyor ama dağıtılmıyor sadece belirli kapılara dağıtılıyormuş, yardım dağıtımları sadece belli kişilere, dağıtımı yapan kişilerin yakınlarına veriliyor”

dedi.

“BAZI KİŞİLER ALIYOR BAZILARI ALAMIYOR”

Konteyner kentte bazı kişilerin yardım aldığını bazılarının ise alamadığını söyleyen Zeytun Kalkan isimli vatandaş,

“Hepimiz depremzedeyiz, evimiz yıkıldı ama ESEN Kart alamıyoruz, herhangi bir yardım alamıyoruz, gelen yardımları da bazı kişiler alıyor bazıları alamıyor. Ramazan ayında yardım geldi dediler ama biz bir şey görmedik 6 aydır buradayız sadece bir hijyen kolisi aldık”

ifadelerini kullandı.

“HERKESE EŞİT YARDIM YAPILSIN”

Diğer konteyner kentlere yapılan yardımların kendi konteyner kentlerine de yapılmasını isteyen Hatice Ateş isimli vatandaş ise,

“Bir burada hiçbir yardımdan faydalanmıyoruz, yardım geldiyse de bizlere ulaştırılmadı, bazıları aldık diyorlar ama biz yardım almadık. Biz hakkımız olanı istiyoruz, diğer konteyner kentlere yapılan yardımların bu konteyner kente de yapılmasını istiyoruz. Çok çocuklu aileler var, bir asgari ücretle geçinmeye çalışıyorlar ve yardım alamıyorlar, bizim evimiz gitti, birikimlerimiz gitti şimdi devletimiz yardım ediyorsa herkese eşit yardım yapılsın”

diye konuştu.

“HERHANGİ BİR YARDIM ALAMADIK”

Konteyner kente geldiklerinden beri herhangi bir yardım alamadıklarını öne süren Meltem Göç isimli vatandaş,

“Başka bölgelerde kurulan konteyner kentlere daha çok yardım gidiyor. Her türlü imkandan faydalanabiliyorlar ama biz buraya geldik geleli herhangi bir yardım alamadık. Benim 5 çocuğum var, bir konteynerin içinde 7 kişiyiz. Diğer konteyner kentlere sunulan imkanların buraya da sunulmasını istiyoruz. Elektrik ve su arızası olduğunda ‘Siz kendiniz yaptıracaksınız’ diyorlar. Yardımlar buraya ulaşmıyor. Geldiyse de biz görmüyoruz, bazılar yardım alıyor bazıları almıyor”

söyleminde bulundu.

“BURADA HERKESİN DURUMU ÇOK KÖTÜ”

Yetkililerden destek beklediklerini kaydeden Büşra Açıkgöz isimli vatandaş,

“Buraya geldiğimizden beri duyduğumuz ve görenlerde var yardım geliyor ama buradaki çalışanların kendi aralarında o yardımları pay ettiklerini duydum. Madem yardım geliyor herkese verilmeli, diğer konteyner kentlerde görüyoruz, konteynerlerin önüne şemsiyeler kuruluyor sıkıntı olmuyor ama biz burada bir şey yapmak istediğimizde ‘yasak, kaldırın’ diyorlar. Kapımızın önüne merdiven gibi taşlar diziyoruz, ‘kaldırın, yasak’ diyorlar ama diğer konteyner kentlere öyle güzel yerler yapılmış ki. Park yapılacak diyorlar ama ortada park yok. Biz yetkililerin bizzat buraya gelip tek tek bütün konteynerlerde oturanlar ile görüşmesi gerekiyor. Çünkü burada herkesin durumu çok kötü. Çalışanı var, çalışmayanı var. Biz destek bekliyoruz”

açıklamasında bulundu.